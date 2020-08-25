Ağrı’da podyuma çıkacaklar

Dosso Dossi Fashion Show’un 2020-21 Kış Kreasyonu Dijital Platform Defilesi, 28-30 Ağustos tarihleri arasında ilk kez Ağrı Doğubayazıt’ta yapılacak. Demet Şener, Didem Soydan, Deniz Akkaya ve Wilma Elles gibi isimlerin podyuma çıkacağı defile, tarihi İshakpaşa Sarayı ve dünyanın en büyük ikinci meteor çukurunda gerçekleşecek. Görüntüler, 50’den fazla ülkede yapılacak reklam kampanyasında dünyaya sunulacak.