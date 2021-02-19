Ahmet Kural'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Damla Güler / milliyet.com.tr

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018 tarihinde, o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, 'tehdit' suçundan yedi ay 15 gün hapis, 'basit yaralama' suçundan beş ay hapis, 'hakaret' suçundan ise dört ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları ertelenmişti.

Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek, Ahmet Kural hakkındaki kararı, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. (İSTANBUL / DHA)