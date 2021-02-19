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19.02.2021 - 14:26 |

Ahmet Kural'ın yeniden yargılanmasına başlandı

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği gerekçesiyle üç suçtan toplam bir yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararın İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından ünlü oyuncunun yeniden yargılanmasına başlandı.

Ahmet Kural'ın yeniden yargılanmasına başlandı
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Damla Güler / milliyet.com.tr
İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya; Ahmet Kural ve Sıla Gençoğlu katılmazken avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

Ahmet Kuralın yeniden yargılanmasına başlandı

DAVANIN GEÇMİŞİ
Sıla Gençoğlu'nun 29 Ekim 2018 tarihinde, o dönem sevgilisi olan Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, 'tehdit' suçundan yedi ay 15 gün hapis, 'basit yaralama' suçundan beş ay hapis, 'hakaret' suçundan ise dört ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam bir yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen hapis cezaları ertelenmişti.

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Ahmet Kural'dan ilginç imaj

Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek, Ahmet Kural hakkındaki kararı, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden bozdu. Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu. (İSTANBUL / DHA)

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