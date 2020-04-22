22.04.2020 - 13:39 |
Ahu Yağtu: Hayatımdaki her şeyi çok özledim
Corona virüs salgını nedeniyle evinden çıkmayan Ahu Yağtu, herkesi özlediğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın öncesi yeni bir tiyatro oyununa başlayan Ahu Yağtu, corona virüs nedeniyle gösterimler iptal olunca evinde inzivaya çekildi.
Yeniden sahneye dönmek isteyen Yağtu, karantina günlerinden paylaşım yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak, çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaştı.
Yağtu, bu pozuna “Hayatımdaki herkesi ve her şeyi özledim. Nokta. Korona günleri” notunu düştü.