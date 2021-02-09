09.02.2021 - 07:00 |
Ailece fotoğraf
Buse Varol ve Alişan, geçtiğimiz hafta sonu kucaklarına aldığı kızları Eliz’le, ilk fotoğraflarını hastane odasından paylaştı.
Oğulları Burak’ın da yer aldığı kareye şarkıcı, “Her şey... Şükürler olsun” yazarak, mavi kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.