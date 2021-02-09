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09.02.2021 - 07:00 |

Ailece fotoğraf

Buse Varol ve Alişan, geçtiğimiz hafta sonu kucaklarına aldığı kızları Eliz’le, ilk fotoğraflarını hastane odasından paylaştı.

Ailece fotoğraf
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Oğulları Burak’ın da yer aldığı kareye şarkıcı, “Her şey... Şükürler olsun” yazarak, mavi kalp ve nazar boncuğu emojisi koydu.

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