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12.04.2020 - 07:00 |

Ailece kutlama

Demet Şener, 43’üncü yaşını çocukları İrem, Ömer ve eşi Cenk Küpeli’yle evde kestiği pastayla kutladı.

Ailece kutlama

Ailece çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan eski model, “Doğum günümde sevdiklerimle beraberim. Hayatın en güzel hediyesi, sizleri çok seviyorum” notunu düştü.

İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.
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Cadde Yazarları

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