Ailece kutlama

Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal, bu aralar tatillerini çocuklarıyla Bodrum’da geçiriyor. Denizin ve güneşin tadını ailece çıkartmanın mutluluğunu yaşayan ailede, önceki gün neşeli bir kutlama gerçekleşti. Nergis Hanım, düzenlediği partide “İyi ki doğdun babamız Enis” diyerek, eşinin yeni yaşını kutladı. Renkli gün, dışarıda yenen yemekle tamalandı.