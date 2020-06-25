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25.06.2020 - 07:00 |

Ailece kutlama

Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal, bu aralar tatillerini çocuklarıyla Bodrum’da geçiriyor.

Ailece kutlama
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Turizm dünyasının önde gelen isimlerinden Enis Pekuysal ve eşi Nergis Pekuysal, bu aralar tatillerini çocuklarıyla Bodrum’da geçiriyor. Denizin ve güneşin tadını ailece çıkartmanın mutluluğunu yaşayan ailede, önceki gün neşeli bir kutlama gerçekleşti. Nergis Hanım, düzenlediği partide “İyi ki doğdun babamız Enis” diyerek, eşinin yeni yaşını kutladı. Renkli gün, dışarıda yenen yemekle tamalandı.

Murat Dalkılıç'tan sevgilisi Hande Erçel'e masaj!Şarkıcı Murat Dalkılıç yaptığı jestlerle sevgilisi Hande Erçel'e olan aşkını her fırsatta gösteriyor. Son olarak dizi setine ziyarette bulunan şarkıcı, sevgilisi Hande Erçel'e makyaj yapılırken o da masaj yaptı.
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Cadde Yazarları

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