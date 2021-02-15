Ailece kutlama

Turizm dünyasının tanınmış isimlerinden Jolly Tur’un sahibi Sinan Vardar, eşi Tülin Vardar’ın yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Renkli buluşmada, altı mumlu doğum günü pastasını kesen iş insanının, mutluluğuna diyecek yoktu. Sosyal medya hesabından da bol bol fotoğraf paylaşan tanınmış simalar, şıklıklarıyla da göz doldurdu.