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08.02.2021 - 07:00 |

Ailede güç birliği

Otomotivden gıdaya, denizcilikten inşaat ve enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, geçtiğimiz hafta İstanbul’da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’i ağırladı.

Ailede güç birliği
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Otomotivden gıdaya, denizcilikten inşaat ve enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, geçtiğimiz hafta İstanbul’da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’i ağırladı. İki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi hedefleyen iş insanları, toplantıda, Mert Bey’in çocukları Turhan ve Alara ile ülkemizin tanıtımı üzerine sohbet ederken, ev sahiplikleriyle de tam puan aldı.

Emel Sayın koronavirüs aşısı oldu!Ünlü sanatçı Emel Sayın, Covid-19 aşısı yaptırdı. 75 yaşındaki ünlü sanatçı, sosyal medyada paylaştığı bir videoyla aşı yaptırdığını duyurdu. Sayın, elindeki maskeyi göstererek “Aşımı yaptırdım ama tedbiri elden bırakmayacağız tabii” dedi.
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Cadde Yazarları

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