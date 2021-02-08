Ailede güç birliği

Otomotivden gıdaya, denizcilikten inşaat ve enerjiye kadar pek çok alanda faaliyet gösteren Miller Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Mildon, geçtiğimiz hafta İstanbul’da bulunan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall’i ağırladı. İki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirmeyi hedefleyen iş insanları, toplantıda, Mert Bey’in çocukları Turhan ve Alara ile ülkemizin tanıtımı üzerine sohbet ederken, ev sahiplikleriyle de tam puan aldı.