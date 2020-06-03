MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ailelere destek
03.06.2020 - 07:00 |

Ailelere destek

Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir, P&G’nin salgın nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu desteklemek için ‘Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına’ projesine destek verdi.

Ailelere destek
ABONE OL

Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir, P&G’nin salgın nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu desteklemek için ‘Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına’ projesine destek verdi. Sanat camiasının yanı sıra, birçok vatandaş da #UmutlaYarına etiketiyle geleceğe dair ‘umut’ mesajlarını paylaşarak, iyilik yaymaya devam ediyor.

Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı videoABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe, sosyal medya hesabından farkındalık yaratmak için siyahi bir bebeğe süt içirdiği videosunu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aksoy’dan mesaj var

Aksoy’dan mesaj var

Model patronlar

Model patronlar

‘İndirim yapabilirim’

‘İndirim yapabilirim’

‘Hayatımda kimse yok’

‘Hayatımda kimse yok’

Sıradaki Haber