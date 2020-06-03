Ailelere destek

Serenay Sarıkaya ve Demet Özdemir, P&G’nin salgın nedeniyle yaşamları olumsuz etkilenen ve gelir kaybı yaşayan ailelerin umudunu desteklemek için ‘Aynı Çatı Altında, Umutla Yarına’ projesine destek verdi. Sanat camiasının yanı sıra, birçok vatandaş da #UmutlaYarına etiketiyle geleceğe dair ‘umut’ mesajlarını paylaşarak, iyilik yaymaya devam ediyor.