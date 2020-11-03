'Ailem depremden yara almadan kurtuldu'

Yalnız başına geldiği AVM’de meydan katındaki mağazaları dolaşıp alışveriş turuna çıkan Berk Atan, daha sonra yakın dostlarıyla bir araya geldi.

Kendine yöneltilen sorulara cevap veren oyuncu, "Çekimden geliyorum. Dizimizin üçüncü bölümünün çekimlerini yaptık ama İzmir depremi nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak. Benim ailem de İzmir’de yaşıyor, Allah'a çok şükür yara almadan kurtuldular ama psikolojik olarak etkilendik. Allah tekrar yaşatmasın" dedi.