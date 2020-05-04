'Aileme uzanan dili koparırım'

Pınar Altuğ, hayattaki kırmızı çizgisinin eşi Yağmur Atacan ve kızı Su olduğunu belirtti. Sosyal medyada olumsuz yorumlar alan oyuncu, “Yüz yüze sarf edemeyecekleri lafları klavye başında yazmaları bir yere kadar... Bizim de insan olduğumuzu ve incinebileceğimizi görmeleri gerekiyor. Ailem konusunda toleransım yok. Kızım ile kocam en kıymetlim ve can parçalarım. Onlara uzanacak dili koparırım” diye konuştu.

‘İnsanlar ne derler?’ diye düşünmeyi bıraktığını da belirten Altuğ, “Bu şekilde hayat geçmez. Mesela markete giderken, sırf biri görecek diye saç ve makyajım için evde bir saat hazırlık yapamam. Kendime saygımdan hep bakımlıyım ama ekstra efor, bu olmamalı... O zaman sen olmaktan çıkıyorsun ve başkaları için yaşamaya çalışıyorsun. Böylece birilerinin yönettiği kuklaya dönüşürüm ve bu da bana uymaz” dedi.