Ajda Pekkan mutfakta

Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde takipçilerine seslenen Ajda Pekkan, "Spor da bitti. Spor yaptıktan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra 'Ajda ne yapacak?' diyorsunuz, kek yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Birazdan mutfakta buluşalım” ifadelerini kullandı.

Takipçilerine sevgilerini yolladığını belirten Süperstar, "Ne olur sıkmayın canınızı, sadece evde kalın. Hep beraber böyle diyalog kuralım” şeklinde konuştu.