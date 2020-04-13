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13.04.2020 - 16:20 |

Ajda Pekkan mutfakta

Usta sanatçı Ajda Pekkan, karantina günlerinde yaptıklarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güne sporla başlayan Pekkan, daha sonra mutfağa girip kek yaptı.

Ajda Pekkan mutfakta

Zor bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde takipçilerine seslenen Ajda Pekkan, "Spor da bitti. Spor yaptıktan sonra kendimi çok mutlu hissediyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra 'Ajda ne yapacak?' diyorsunuz, kek yapacağım. Bakalım yapabilecek miyim? Birazdan mutfakta buluşalım” ifadelerini kullandı.

Takipçilerine sevgilerini yolladığını belirten Süperstar, "Ne olur sıkmayın canınızı, sadece evde kalın. Hep beraber böyle diyalog kuralım” şeklinde konuştu.

Alper Kul'dan esprili paylaşımTiyatrocu Alper Kul, hayranlarını güldüren bir paylaşımda bulundu. Kendisi gibi tiyatrocu eşi Aylin Kontante'nin sesi de videoda arka planda yer aldı.
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Cadde Yazarları

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