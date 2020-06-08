08.06.2020 - 07:00 |
Ajda Pekkan’la başlıyor
Ajda Pekkan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı Koordinasyonu’nun düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri’nin startını veriyor.
Ajda Pekkan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’nın İletişim Başkanlığı Koordinasyonu’nun düzenlediği İstanbul Yeditepe Konserleri’nin startını veriyor. Süperstar, bugün saat 22.30’da T.C. Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı ve Poll Production YouTube kanallarından yapılacak ortak yayınla müzikseverlerle buluşacak.