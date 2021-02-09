Aksu şarkısıyla çıkış yaptı

İletişimci Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü yaptığı eserin, düzenlemesi Alper Atakan’a ait. Bekar, “Sezen Aksu birçok insan için o kadar çok şey ifade ediyor ki; acımızda, mutluluğumuzda, gözyaşımızda hep onun şarkıları var. Çok şanslıyım onun bir şarkısını söylüyorum” dedi.