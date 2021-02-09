09.02.2021 - 07:00 |
Aksu şarkısıyla çıkış yaptı
Cem Bekar, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı ‘Bu Kadar Mı?’ ile müzikseverlerle buluştu.
İletişimci Özgür Aras’ın prodüktörlüğünü yaptığı eserin, düzenlemesi Alper Atakan’a ait. Bekar, “Sezen Aksu birçok insan için o kadar çok şey ifade ediyor ki; acımızda, mutluluğumuzda, gözyaşımızda hep onun şarkıları var. Çok şanslıyım onun bir şarkısını söylüyorum” dedi.
Kim Milyoner Olmak İster'deki yanıtıyla olay olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptıKim Milyoner Olmak İster'in yayınlanan son bölümüne şıklarından "omurilik sarımsağı" olan soruya verdiği yanıtla gündem olan Doktor Ali Çiçek açıklama yaptı. Çiçek, es problemi yüzünden söylediği şıkkın cevap gibi algılandığını ifade etti.