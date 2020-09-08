08.09.2020 - 13:02 |
Akustik Funda Arar
Şarkıcı Funda Arar, yeni bir projeye imza attı.
Funda Arar, pandemi döneminde konserlerden arta kalan zamanını özel bir projeyle değerlendi. Dinleyicileriyle daha sık buluşmak için mecra olarak YouTube'u seçen sanatçı, belirlediği 10 şarkıyı akustik olarak seslendirdi.
Anadolu Feneri'nde bir mekanı kapatan Arar, türkü ve pop parçalardan oluşan 10 şarkıyı orkestrası eşliğinde canlı kaydetti.
Ünlü sanatçı, videolarını 15 günde bir YouTube kanalında sevenleriyle buluşturacak.
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