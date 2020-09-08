MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Akustik Funda Arar
08.09.2020 - 13:02 |

Akustik Funda Arar

Şarkıcı Funda Arar, yeni bir projeye imza attı.

Akustik Funda Arar
ABONE OL

Funda Arar, pandemi döneminde konserlerden arta kalan zamanını özel bir projeyle değerlendi. Dinleyicileriyle daha sık buluşmak için mecra olarak YouTube'u seçen sanatçı, belirlediği 10 şarkıyı akustik olarak seslendirdi.

Anadolu Feneri'nde bir mekanı kapatan Arar, türkü ve pop parçalardan oluşan 10 şarkıyı orkestrası eşliğinde canlı kaydetti.

Ünlü sanatçı, videolarını 15 günde bir YouTube kanalında sevenleriyle buluşturacak.

Beren ve Kenan, Acun’un sürat teknesine konuk olduHız tutkusunu hayatının her anında yaşayan Acun Ilıcalı, sahip olduğu sürat teknesinde şimdiye kadar pek çok ünlü ismi ağırladı. Ilıcalı'nın sürat teknesinde heyecan yaşattığı son isimlerse şarkıcı Kenan Doğulu ve eşi Beren Saat oldu.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta tarihi belli oldu

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Onur Büyüktopçu ile Gelinim Mutfakta tarihi belli oldu

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, 5 dakikayı kim aldı? Masterchef yeni takımlarda kimler var?

Masterchef kaptanlık düellosunu kim kazandı, 5 dakikayı kim aldı? Masterchef yeni takımlarda kimler var?

Sihirli Annem yeniden izleyici karşısına çıkıyor!

Sihirli Annem yeniden izleyici karşısına çıkıyor!

Amber Heard'den Johnny Depp'in talebine ret!

Amber Heard'den Johnny Depp'in talebine ret!

Sıradaki Haber