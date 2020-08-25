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25.08.2020 - 07:00 |

Akustik sürpriz

Ebru Yaşar, yoğun istek üzerine klasikleşmiş parçalarının akustik versiyonlarını sevenleri için YouTube kanalında yeniden yorumluyor.

Akustik sürpriz
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Ebru Yaşar, yoğun istek üzerine klasikleşmiş parçalarının akustik versiyonlarını sevenleri için YouTube kanalında yeniden yorumluyor. İlk olarak ‘Yalan’ şarkısını hayranlarıyla buluşturan sanatçı, “Yalan’ı 21 sene sonra akustik olarak seslendirdim. Umarım bu yorumu da en az ilki kadar seversiniz” dedi. Yaşar’a kısa sürede beğeni ve övgü mesajları yağdı.

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