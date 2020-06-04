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04.06.2020 - 07:00 |

Akyürek’i partner istiyor

Biran Damla Yılmaz, Instagram’dan yaptığı canlı yayında, Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle partner olarak çalışmak istediğini söyledi.

Akyürek’i partner istiyor
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Biran Damla Yılmaz, Instagram’dan yaptığı canlı yayında, Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle partner olarak çalışmak istediğini söyledi. Dram türünde senaryo yazan Yılmaz, başrolünde Akyürek’in yer almasını isterken, oyuncuya çağrıda bulundu.

Saba Tümer sordu, Ümit Karan cevapladı! "Donla duş alıyoruz"Sunucu Saba Tümer, uzun yıllar Galatasaray forması giyen eski futbolcu Ümit Karan'la Instagram'da canlı yayın yaptı.
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Cadde Yazarları

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