Akyürek’i partner istiyor

Biran Damla Yılmaz, Instagram’dan yaptığı canlı yayında, Türkiye’de en beğendiği erkek oyuncunun Engin Akyürek olduğunu ve kendisiyle partner olarak çalışmak istediğini söyledi. Dram türünde senaryo yazan Yılmaz, başrolünde Akyürek’in yer almasını isterken, oyuncuya çağrıda bulundu.