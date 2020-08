'ALDIĞIM NEFESTEN UTANIYORUM’

Bergüzar Korel, ilaç alamayan SMA hastası çocuklara yardım çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen oyuncu, “Umut bebeğin sessizce içine ağladığı görüntüyü paylaştım. Bir anne olarak bu çocukların haline dayanamıyorum. Lütfen onları sahiplenin. En azından Türkiye’de hakkı olan ilaçları almalarını sağlayın, yalvarıyorum” diyerek, gözyaşlarını tutamadı.

Hüngür hüngür ağlayan Korel, “Şubat ayında dünyaya gelmiş bir yavru, hakkı olan ilacı alamadığı için şu an Adana sıcağında, evde her tarafına borular bağlı bir şekilde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Gerçekten aldığım nefesten utanıyorum. Lütfen size yalvarıyorum, bu çocuklara bir şekilde destek olun. Onların aileleri bu duyguyu her gün yaşıyor” şeklinde konuştu.

Daha önce de gazetemizde yer verdiğimiz SMA hastası bebekler için sık sık yardım çağrısında bulunan Korel, “Lütfen o bebeklerin sesini duyun” dedi.