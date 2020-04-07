07.04.2020 - 10:13 |
Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor
Ünlü aktör Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, beşinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. Hilaria Baldwin, beşinci çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.
Hilaria Baldwin, kasım ayında bir düşük yapmış ve ailecek zor zamanlardan geçtiğini açıklamıştı. 36 yaşındaki ünlü isim, “Yeniden başlıyoruz” notuyla güzel haberi verdi.
Baldwin çiftinin Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) ve Romeo (15 aylık) adlarında dört çocuğu bulunuyor.