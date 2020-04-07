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07.04.2020 - 10:13 |

Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor

Ünlü aktör Alec Baldwin ve eşi Hilaria Baldwin, beşinci çocuklarını beklediklerini açıkladı. Hilaria Baldwin, beşinci çocuğuna hamile olduğunu sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor

 

Hilaria Baldwin, kasım ayında bir düşük yapmış ve ailecek zor zamanlardan geçtiğini açıklamıştı. 36 yaşındaki ünlü isim, “Yeniden başlıyoruz” notuyla güzel haberi verdi.

Baldwin çiftinin Carmen (6), Rafael (4), Leonardo (3) ve Romeo (15 aylık) adlarında dört çocuğu bulunuyor.

Alec Baldwin beşinci kez baba oluyor

Enis Arıkan'ın kuş kurtarma mücadelesiOyuncu Enis Arıkan’ın panjuruna kuş sıkıştı. Havluyla kuşu kurtarmaya çalışan Arıkan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Cadde Yazarları

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