Alev Alev 8. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Alev Alev son bölümde neler oldu?

Ömer ve Ozan, Rüya'ya ve Cemre'ye yardımlarını esirgemezler ancak Çelebi, kendince yöntemleri ile herkesi kendi köşesine hapsetmeye ant içmiştir. Alev Alev kısa süre önce yayın hayatına başladı ve güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusuyla bir anda seyircinin gönlünü fethetti. Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ALEV ALEV 7. BÖLÜM ÖZETİ

Cemre için artık karşısında hiçbir engel yoktur. Cemre yeni bir hayat kurma yolunda ilk adımını atar ve akıl sağlığı raporu almak için hastaneden tarih alır. Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi Cemre’nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali’nin eve gelişiyle birlikte, Tomris’in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre’ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi’nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.

ALEV ALEV 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Show TV'de yayın hayatını sürdüren dizi 7. son bölümü ile perşembe akşamı diziseverler karşısındaydı. Beklenen 8. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.