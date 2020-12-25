Alev Alev 9. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Alev Alev 8. son bölüm...

Cemre'nin kızı için verdiği mücadele karşısında Çelebi, elinden geleni yapar. Ömer'in yaralanması ile Rüya biraz daha yakınlaşır. Sevilerek takip edilen Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekmeye devam ediyor. İşte, Alev Alev yeni bölüm ve son bölümü...

SON BÖLÜMDE NELER?

Cemre akıl sağlığı raporu almak için karşısına çıktığı heyetin kararını beklerken, Çelebi'nin her şeyi altüst edecek planından habersizdir. Vergi borcu sonrası eve haciz gelme tehlikesi ile karşılaşan Ozan'ın başı, daha büyük bir belaya girer. Ömer'in vurulmasından sonra, Rüya ile Ömer'in kalpleri birbirine daha fazla kenetlenmeye başlar. Ali tarafından bıçaklanan İskender'in hastanede gözlerini açmasının ardından, Tomris ve Çiçek'i zor saatler beklerken, Ali'nin kaderi sonsuza dek değişmek üzeredir.

ALEV ALEV 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Oyuncu kadrosuyla beğeni toplayan dizinin 8. son bölümü yayımlandı. Beklenen 9. yeni bölüm fragmanı ise henüz ekrana gelmedi.