Alev Alev konusu ve oyuncuları! Alev Alev dizisi başrollerinde hangi isimler yer alıyor?
Alev Alev dizisi 1. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Perşembe akşamları yayınlanacak olan dizinin ilk bölümünü izleyecek olan vatandaşlar dizisinin konusu ve oyuncu kadrosunda yer alan isimleri araştırmaya devam ediyor. Demet Evgar'ın Cemre karakterine Hazar Ergüçlü'nün Çiçek karakterine ve Dilan Çiçek Deniz'in Rüya karakterine hayat vereceği dizi bu akşam 1. bölümü ile ekrana gelecek. İşte Alev Alev dizisi oyuncuları ve konusu...
Alev Alev dizisi 1. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Yayınlanan fragmanları ile dikkat çeken oyuncu kadrosu ile büyük merak uyandıran Alev Alev dizisinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü gibi sevilen isimler kadroda yer alıyor. Hayatına büyük umutlar ile sürdüren üç farklı hayat hikayesine sahip olan kadının yolları sarnıçta çıkan yangının ardından kesişir. Hikaye bundan sonra başlayacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Alev Alev dizisi oyuncuları konusu ve merak edilenler haberimizde...
ALEV ALEV OYUNCULARI
Zuhal Olcay
Demet Evgar - Cemre
Hazar Ergüçlü - Çiçek
Dilan Çiçek Deniz - Rüya
Cem Bender - Çelebi
Berkay Ateş- Ozan
Cihangir Ceyhan - Ömer
Berker Güven - İskender
ALEV ALEV 1. BÖLÜM FRAGMANI
ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU
Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.
Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.