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01.08.2020 - 18:10 |

Aleyna Tilki bayramın ilk gününü ailesiyle geçirdi

Şarkıcı Aleyna Tilki, Kurban Bayramı'nın ilk gününü ailesiyle birlikte geçirdi. Yengesi, eniştesi, anneannesi, kuzenleri ve kız kardeşi ile bir araya gelen Tilki, ailesiyle kahvaltı yaptı

Aleyna Tilki bayramın ilk gününü ailesiyle geçirdi
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Kurban Bayramı'nın ilk günü yengesi, eniştesi, anneannesi, kuzenleri ve kız kardeşi ile bir araya gelen Aleyna Tilki, kahvaltı yaptı. 20 yaşındaki şarkıcının ailesiyle sofrada çekildiği kare sosyal medyada paylaşıldı.

Aleyna Tilki bayramın ilk gününü ailesiyle geçirdi

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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Cadde Yazarları

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