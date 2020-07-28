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28.07.2020 - 13:25 |

Aleyna Tilki: Tatil bitti, şimdi iş zamanı

Pop müziğin genç ismi Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Aleyna Tilki: Tatil bitti, şimdi iş zamanı
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Aleyna Tilki, alışverişini noktaladıktan sonra meydan katında bulunan açık alanda gezintiye çıktı.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Kısa süreli bir tatil yaptım, artık işbaşı zamanı. Konser verdiğim yerlerde belki bir iki gün kalarak dinlenirim. Henüz konserlerim başlamadı, çıktığım sahnenin içime sinmesi gerekiyor" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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