Aleyna Tilki: Tatil bitti, şimdi iş zamanı

Aleyna Tilki, alışverişini noktaladıktan sonra meydan katında bulunan açık alanda gezintiye çıktı.

Ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Kısa süreli bir tatil yaptım, artık işbaşı zamanı. Konser verdiğim yerlerde belki bir iki gün kalarak dinlenirim. Henüz konserlerim başlamadı, çıktığım sahnenin içime sinmesi gerekiyor" dedi.