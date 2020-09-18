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18.09.2020 - 11:48 |

Aleyna Tilki'den yabancı şarkı sürprizi

Popçu Aleyna Tilki, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Aleyna Tilki'den yabancı şarkı sürprizi
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Yalnız başına geldiği AVM’de birçok mağazadan alışveriş yapan Aleyna Tilki, alışverişini noktaladıktan sonra kendine yöneltilen sorulara cevap verdi.

20 yaşındaki şarkıcı, "Pandemi sürecinde fazla alışveriş yapamadım. Bugün de kendime vakit ayırarak eksiklerimi tamamlamaya geldim. Albüm çıkarmak için şu an çok erken ama iki parçadan oluşan yabancı şarkıyı bu sene içerisinde çıkarıp daha sonra albüm haline getirmeyi düşünüyorum" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (18 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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