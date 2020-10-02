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02.10.2020 - 13:44 |

Aleyna Tilki'nin alışveriş stili

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı.

Aleyna Tilki'nin alışveriş stili
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Aleyna Tilki, önceki gün İstinye Park'ta objektiflere takıldı. Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen Tilki, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü markaların mağazalarını gezerek, yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı.

Kendisini görüntüleyen muhabirlerin objektiflerine poz verdikten sonra; selam verip kolay gelsin dileğinde bulunan şarkıcı, alışveriş turu sırasında her yaştan hayranının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Aleyna Tilkinin alışveriş stili

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