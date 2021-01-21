21.01.2021 - 11:49 |
Aleyna Tilki'nin alışveriş stili
Şarkıları ve sıradışı açıklamaları sonrası şimdi de oyunculuğu ile sıkça gündeme gelen Aleyna Tilki, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı.
Akşam saatlerinde AVM'ye gelen Aleyna Tilki, muhabirlerin fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek objektiflere poz verdi.
Soru almayan genç popçu, gazetecilere teşekkür etmekle yetindi. Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları gezen Aleyna Tilki, daha sonra özel aracıyla AVM'den ayrıldı.