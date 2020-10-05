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05.10.2020 - 17:55 |

Aleyna Tilki'nin ayakkabıları beğenilmedi

Aleyna Tilki, Instagram paylaşımları ile dikkatleri yine üzerine çekmeyi başardı. Son paylaştığı pozda Aleyna Tilki'ye, "Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma" şeklinde yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilki'nin ayakkabıları beğenilmedi
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Geçtiğimiz günlerde uluslarası müzik deviyle anlaşma imzalayıp, İngilizce bir albüm çıkaracağını söyleyen genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Aleyna Tilki, son olarak tulumla verdiği pozlarla dikkat çekti. Tilki'nin tulumun altına giydiği ayakkabıları zevksiz bulundu. Takipçileri, "Giyinmesini bilmiyorum adlı çalışma”, “O ayakkabılar ne alaka?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Aleyna Tilkinin ayakkabıları beğenilmedi

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