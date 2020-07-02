ÜSKÜDAR’DA BİR ÇEKİM, DRAM VE İNSANLIK DERSİ

Salı günü Beşiktaş Akaretler’deki Hypatia Kitabevi ve Restoran’da yazar Azra Kohen’le randevum vardı. Dönüşte trafiğe yakalanmamak için otomobilimi Üsküdar’a bıraktım.

Beşiktaş’a gitmek için iskeleye yürürken, meydanda 360’ta yayınlanan ‘Maksat Yarışmak Olsun’un çekildiğini gördüm. Bahar Özmen’in enerjik sunumu nedeniyle ekranda rastladığımda izlediğim bir yapım. O yüzden biraz izledim, sonra Instagram’dan canlı yayın yaptım. Ezan başlayınca, ekip çekimlere ara verdi.

Canlı yayını bitirmek üzereyken simitçi, yüzüstü yere düştü. Elleri titreyen simitçinin yüzünden kan gelmeye başladı. Çekimi izlemek için toplanan insanlardan bir kısmı, simitçiyi yerden kaldırdı, gölge bir yere oturup, yüzüne su dökerken, diğerleri simitleri toplayıp, tepsiye koydu.

İlaç parası için

Yanına gidip, geçmiş olsun dedim, ismini ve hastalığının olup olmadığını sordum, şunları söyledi: “Adım İbrahim Akın, sara (epilepsi) hastasıyım. Yeşil reçeteli ilaç alıyorum. İlaç parası olan 150 TL’yi denkleştirmek için simit satıyorum. ”Çoğunluğu kadınlardan oluşan toplulukla birlikte martılara vermesi için tepsisindeki tüm simitleri satın aldık. Simitçinin anlattığı hikaye doğru mu değil mi, bilmiyorum. Yemeğe geç kalmamak için araştırmaya vaktim yoktu, ama Üsküdar Meydanı’nda şuna da şahit oldum: Birkaç dakika önce ‘Maksat Yarışmak Olsun’da tüm soruları bildiği için sunucusu Bahar Özmen’in market çeki verdiği Gülay İnalöz, “Buna senin ihtiyacın var” deyip, hediyesini simitçiye verdi.

TÜRK FORMATI İNGİLİZ BBC’DE

Ekranlarda altı sezonu geride bırakıp, yedinci sezona giren ‘Maksat Yarışmak Olsun’, sunucu Bahar Özmen’in kendi bulup, geliştirdiği bir format. İki yıldır 360’ta yayınlanan yarışma, format sahibi ve sunucusunu nereye taşır şimdiden kestirmek zor, ama bir başka yerli format ‘40’ dünyaya açıldı. Tasarımı BBO Yapım Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Altun Uçar’a ait ‘40’, Almanya’dan sonra İngiltere ve İrlanda’ya satıldı. ‘40’ın İngiltere ve İrlanda haklarını alan Lucid Dream Entertainment, yakında BBC’ye yapacak programı...

İYİ, KÖTÜ, ÇİRKİN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Rabbimize şükürler olsun, bu gece dördüncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum” tweet’i, toplumun iyi, kötü ve çirkin yüzünü bir kez daha ortaya serdi.

Doğum yapmış anneye, sevincini paylaşan babaya, dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğe hakaret etmek tek kelimeyle; ÇİRKİN...

Lohusa bir anneye ve yeni doğmuş bebeğe böylesine çirkin bir saldırı yapılırken şov dünyasından ünlülerin bunu kınamaması KÖTÜ...

Muhalefetten Meral Akşener, Muharrem İnce, Veli Ağababa, Özgür Özel, Gürsel Tekin, Eren Erdem, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Canan Kaftancıoğlu ve Başak Demirtaş’ın, Esra Albayrak’a yapılanı kınamaları İYİ...

Ülke olarak epeydir hasrettik buna... Çünkü hayli zamandır haksız ve ahlaksız bir saldırıya uğrayan kişi, karşıt görüşten biriyse görmezden geliyordu insanlar.

Milli meselelerin bile bir araya getiremediği siyasetçilerin uzun bir aradan sonra ilk kez ortak noktada buluşması tarihi bir adım. Umalım ki devamı gelsin... Söz konusu insani ve milli değerler olduğunda siyaset bir yana bırakılsın.

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanları geçimsiz yapan sevgisizliktir. Birbirine düşman eden iletişimsizliktir. Güzellikten yana ne varsa yok eden ilgisizliktir.” (Konfüçyüs)