Ali Sunal: Yavaşlatma tuşu yok mu?

Oyuncu Ali Sunal, 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Narin adını vermişti. Mutlu aile pozlarını çoğu zaman Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, bu kez kızının 11 aylık olduğunu duyurdu.

Sunal, kızının fotoğrafını "Canım Nar kızım, ne çabuk 11 aylık oldun. Hep böyle hızlı mı geçecek? Durdurma, yavaşlatma tuşu yok mu bu akışın? Seni çok seviyorum ama acayip çok..." ifadelerini kullanarak paylaştı.