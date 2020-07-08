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08.07.2020 - 12:19 |

Ali Sunal: Yavaşlatma tuşu yok mu?

Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin kızları Narin, 11 aylık oldu. Sosyal medya hesabından kızının fotoğrafını paylaşan Sunal, hızlı geçen zamana göndermede bulunarak, "Yavaşlatma tuşu yok mu?" notunu düştü.

Ali Sunal: Yavaşlatma tuşu yok mu?
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Oyuncu Ali Sunal, 2018 yılında avukat Nazlı Kurbanzade ile nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Narin adını vermişti. Mutlu aile pozlarını çoğu zaman Instagram hesabından yayınlayan oyuncu, bu kez kızının 11 aylık olduğunu duyurdu.

Sunal, kızının fotoğrafını "Canım Nar kızım, ne çabuk 11 aylık oldun. Hep böyle hızlı mı geçecek? Durdurma, yavaşlatma tuşu yok mu bu akışın? Seni çok seviyorum ama acayip çok..." ifadelerini kullanarak paylaştı.

Ali Sunal: Yavaşlatma tuşu yok mu

Magazin Haberleri Bülteni (8 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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