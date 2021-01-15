MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Ali Sürmeli ekranlara dönüyor
15.01.2021 - 11:16 |

Ali Sürmeli ekranlara dönüyor

Geçtiğimiz eylül ayında beyin kanaması geçiren usta oyuncu Ali Sürmeli, sağlığına kavuştu. Sürmeli, uzun bir aradan sonra ekranlara dönecek.

Ali Sürmeli ekranlara dönüyor
ABONE OL

Eylül ayında geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bir tedavi gören usta oyuncu Ali Sürmeli, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni yılda ekrana döneceğini söyleyen oyuncunun haftaya ekrana gelecek 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yeni bölümde yer alacağı öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ali Sürmeli'yi dostları yalnız bırakmadı!

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ

Sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Sürmeli, geçtiğimiz eylül ayında evinde rahatsızlanıp kusmaya başlamış ve hemen sağlık ekiplerinden yardım istemişti. Evde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan oyuncunun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmış ve apar topar ameliyata alınmıştı. Başarılı bir operasyon geçiren oyuncu, gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

Ali Sürmeli ekranlara dönüyor

"YENİDEN DOĞDUM"

Geçtiğimiz aylarda Kadıköy'de yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan 61 yaşındaki Ali Sürmeli, "İki operasyon geçirdim. Yeniden doğdum, yürüme çağındayım" şeklinde konuşmuştu.

Sağlığının iyi olduğunu belirten Sürmeli, "Patlıcan ağırlıklı besleniyorum. Hastanedeyken de patlıcan ağırlıklı yemekler yedim" açıklamasını yapmıştı.

Usta oyuncu, "Kendinizi setlere dönmeye hazır hissediyor musunuz?" sorusuna, "Hep hazırım. Doktorun dediği; biraz yürü, toparlan ve kendine gel" yanıtını vermişti.

Ali Sürmeli ekranlara dönüyor

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Trezeguet Covid-19’a yakalandı

Son dakika | Trezeguet Covid-19’a yakalandı

Transfer haberleri | Mehmet Ekici için resmi açıklama! Yeni adresi...

Transfer haberleri | Mehmet Ekici için resmi açıklama! Yeni adresi...

Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak

Göztepe, Konyaspor deplasmanında puan arayacak

Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında

Antalyaspor 7 eksikle Trabzonspor sınavında

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet