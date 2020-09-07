Alina Boz sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Rol aldığı 'Aşk 102' dizisinin setinde yapılan test sonucu pozitif çıkan Alina Boz, yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Oyuncu, "Sette yapılan rutin kontroller sırasında Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi ve tedavi sürecim evde devam ediyor. Geçmiş olsun dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Öte yandan Boz'un rol arkadaşı Kubilay Aka'nın da test sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Virüse yakalandığını Twitter hesabından duyuran oyuncu, "Sıkıntı yok bu covid kime bulaştığını bilmiyor" dedi.