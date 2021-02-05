Alişan: Ailemize yarın Eliz katılacak

Şubat 2019'da oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci kez anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını açıklayan çiftten Alişan, eşi ile düğün günü çekilen bir karesini paylaştı.

44 yaşındaki şarkıcı, kısa sürede 100 binden fazla beğeni alan Instagram gönderisine şu notu yazdı:

"O gece başladı hikayemiz ve Allah bize bir yıl sonra Burak’ı verdi. Şimdi ailemize Allah’ın izniyle yarın Eliz katılacak. Seni bekliyoruz kızım, annen baban ve bütün ailen hep birlikte seni kucaklamak için sabırsızlanıyoruz. Yarın bizim için yepyeni bir sayfa açılacak. Beni evlendiğimiz günden beri dünyanın en mutlu kocası yapan aşkıma, kucağıma aldığım gün babalığı bana tattıran oğluma ve ailemize teşekkür ederim. Bu mutluluğu bana ikinci kez yaşatmayı nasip eden Allah'ıma binlerce şükürler olsun. Sizlerden de ricam; bir 'Hayırlı olsun' bir de dua. Gel kızım, bekliyoruz."

"GEL KIZIM, BEKLİYORUZ"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesine, nazar boncuğu ve kalp emojisi ekleyip "Gel kızım, bekliyoruz" notuyla Instagram hesabından yayınlamıştı.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM AŞKIM"

Kasım 2020'de birlikteliklerinin dördüncü yılını kutlayan ikiliden Alişan, eşi Buse Varol ile çekilen karesine, "İlk fotoğraflarımızdan biri. Bugün dördüncü yılımızın ilk günü ve rüya gibi geçen üç yıl. Sevgiyle, aşkla, saygıyla. Dördüncü yılımızda Allah'ın izniyle dört kişi olacağız. Seni çok seviyorum aşkım. Dünyanın en güzel annesi, teşekkür ederim" mesajını yazmıştı.