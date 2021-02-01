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01.02.2021 - 07:36 |

Alişan: Allah'ın izniyle haftaya 4 kişiyiz

İkinci kez baba olmak için gün sayan Alişan, oyuncu eşi Buse Varol ve oğlu Burak ile verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Alişan: Allah'ın izniyle haftaya 4 kişiyiz
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2019'un şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Alişan-Buse Varol çifti, ikinci çocuklarına kavuşmak için geri sayıma başladı.

Geçtiğimiz aylarda kız bebeklerinin olacağını ve adını Eliz koyacaklarını açıklayan ikiliden Alişan, sosyal medya hesabından eşi ve oğlu ile birlikte çekildikleri kareyi yayınladı.

44 yaşındaki şarkıcı, gönderisine "Allah'ın izniyle haftaya 4 kişiyiz" notunu düştü.

Alişan: Allahın izniyle haftaya 4 kişiyiz

"KIZIM KAVUŞMAYA SON 7 GÜN..."

Buse Varol da Instagram'dan makyajsız halini yayınlayarak, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Yüzümde biraz yorgunluk, hafif heyecan, burnumda biraz şişlik, aklımda deli sorular, gözlerimde hem biraz çocuksu merak hem de biraz yeni annelik korkusu... Kızıma kavuşmaya son 7 gün... Dualarınızı eksik etmeyin.

Paylaşımlarıyla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören çiftin fotoğraflarına ünlü isimler, tebrik mesajı gönderdi.

Alişan: Allahın izniyle haftaya 4 kişiyiz

    31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni31 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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    Cadde Yazarları

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