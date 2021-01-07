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07.01.2021 - 10:45 |

Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Şarkıcı Alişan, koronavirüs aşısı için gönüllü olduğunu açıklamıştı. Demet Akalın ile sunduğu programın canlı yayınında koronavirüs aşısı olan Alişan "Örnek olmak istedim" dedi.

Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu
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Star TV'de yayınlanan 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programında ekrana gelen görüntülerde; koronavirüs aşısı olan Alişan, "Herkes bıktı Covid-19'dan. Bu işin tek çözümü aşıysa ben de bu aşıyı olmak istedim. Bir an önce bu işten kurtulmak ve örnek olmak istedim" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olan şarkıcı Demet Akalın ise sonuçları uygun olmadığı gerekçesiyle aşı olamadı.

Alişan canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

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