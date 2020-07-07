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07.07.2020 - 13:58 |

Alişan ile Demet Akalın'ın program yapacağı kanal belli oldu

Magazin dünyasının ünlü isimleri Demet Akalın ve Alişan, birlikte televizyon programı yapacak. Yeni sezon için Star TV ile anlaşan ikili, sevenlerine müjdeli haberi verdi.

Alişan ile Demet Akalın'ın program yapacağı kanal belli oldu
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Altı yıllık küslüğün ardından barışan Demet Akalın ile Alişan birlikte televizyon programı yapacak. Yeni sezon için Star TV ile anlaşan ikili, bugün buluştukları kanal binasında sevenlerine müjdeyi verdi.

Demet Akalın ve Alişan, hafta içi her gün canlı yayınla ekrana gelecek olan programda alanında ünlü konukları stüdyoda ağırlayacak, magazin gündemini belirleyen başlıkları ele alacak, izleyenlere pratik ve ekonomik lezzetler sunacak.

Yapımcılığını Global Medya'nın üstlendiği program hafta içi her gün canlı yayında Star TV'de olacak.

Alişan ile Demet Akalının program yapacağı kanal belli oldu

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Cadde Yazarları

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