MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Alişan meydan okudu, Çağla Şıkel yaptı!
30.07.2020 - 17:31 |

Alişan meydan okudu, Çağla Şıkel yaptı!

Instagram'da ‘Masayı topluyorumdur’ notunu taşıyan paylaşımı ile adından söz ettiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan'ın meydan okumasına böyle cevap verdi.

ABONE OL

Manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı video ile balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi. İki eliyle masadan topladığı kaseleri tutan Şıkel, kapı açma işini ise bacağını bir hayli yukarı kaldırıp ayağıyla yaptı.

Sosyal medyada gündem olan görüntünün ardından Alişan, yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e, arabasının bagaj kapağını kapatmaya çalıştığı ancak bir hayli zorlandığı video ile meydan okudu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Bunu yap da görelim" notunu düştü.

Alişan'ın esprili meydan okumasına Şıkel, taksinin bagajını tek hamlede bacağıyla kapattığı video ile cevap verdi. Ünlü model, "Guducuğum saygılar" mesajını yazdığı paylaşım ile hayranlarından övgü aldı.

Çağla Şikel'den Alişan'a yanıtInstagram'da ‘Masayı topluyorumdur’ notunu taşıyan paylaşımı ile adından söz ettiren Çağla Şıkel, yakın arkadaşı Alişan'ın meydan okumasına böyle cevap verdi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ'dan müzik ziyafeti

Özdemir Erdoğan ve Emre Altuğ'dan müzik ziyafeti

Almula Merter Churm, Türkiye'ye dönüyor

Almula Merter Churm, Türkiye'ye dönüyor

Nilgün Belgün ile kızı alışveriş turunda

Nilgün Belgün ile kızı alışveriş turunda
Selin Demiratar: Bir süre daha ekranlarda yokum

Selin Demiratar: Bir süre daha ekranlarda yokum

Sıradaki Haber