Alişan meydan okudu, Çağla Şıkel yaptı!

Manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından paylaştığı video ile balerinlik zamanından kalma becerilerini halen kaybetmediğini gösterdi. İki eliyle masadan topladığı kaseleri tutan Şıkel, kapı açma işini ise bacağını bir hayli yukarı kaldırıp ayağıyla yaptı.

Sosyal medyada gündem olan görüntünün ardından Alişan, yakın arkadaşı Çağla Şıkel'e, arabasının bagaj kapağını kapatmaya çalıştığı ancak bir hayli zorlandığı video ile meydan okudu. Ünlü şarkıcı, paylaşımına, "Bunu yap da görelim" notunu düştü.

Alişan'ın esprili meydan okumasına Şıkel, taksinin bagajını tek hamlede bacağıyla kapattığı video ile cevap verdi. Ünlü model, "Guducuğum saygılar" mesajını yazdığı paylaşım ile hayranlarından övgü aldı.