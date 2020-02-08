AliÅŸan: SaÃ§ma sapan gurur yapmamam gerekiyordu

AliÅŸan, "GÃ¼nlerdir hastalÄ±klar, ÅŸunlar bunlar diye Burakâ€™Ä± dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±karamamÄ±ÅŸtÄ±k, gÃ¼nler sonra ilk defa Ã§Ä±kardÄ±k hava alsÄ±n. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta birinci yaÅŸÄ±nÄ± dolduracak oÄŸlu iÃ§in "Haftaya 1â€™ci yaÅŸÄ±nÄ± dolduracak inÅŸallah. DostlarÄ±mÄ±zla, ailemizle, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla, akrabalarÄ±mÄ±zla bÃ¼yÃ¼k bir doÄŸum gÃ¼nÃ¼ olacak" dedi.

"Bir senenin nasÄ±l geÃ§tiÄŸini kendi adÄ±ma anlamadÄ±m" diyen Buse Varol, "Åžu an bizim gibi yemek yiyor, konuÅŸuyor bir ÅŸeyler anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. O yÃ¼zden biraz ÅŸaÅŸkÄ±nÄ±m. Onun bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ne tanÄ±klÄ±k etmek Ã§ok gÃ¼zel bir ÅŸey" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'ArabayÄ± ehliyet alÄ±nca alacaÄŸÄ±m'

Demet AkalÄ±nâ€™Ä±n kÄ±zÄ± Hira iÃ§in organize ettiÄŸi doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼n Ã§ok gÃ¼zel geÃ§tiÄŸini belirten AliÅŸan, "Hem kÃ¼Ã§Ã¼kler eÄŸlendi, biz de kÃ¼Ã§Ã¼klerle beraber eÄŸlendik" ifadelerini kullandÄ±. AkalÄ±nâ€™Ä±n kÄ±zÄ± iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± Vip araÃ§ hatÄ±rlatÄ±lÄ±nca Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "Ben Burakâ€™a arabayÄ± ehliyet alÄ±nca alacaÄŸÄ±m" karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±unÄ± verdi.

AliÅŸan, Hiraâ€™nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nde sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mdaki duygusal cÃ¼mleleri hakkÄ±nda, "DoÄŸduÄŸu zaman yanÄ±nda olmam gerekiyordu, olamadÄ±m. SonuÃ§ta 3 gÃ¼nlÃ¼k dÃ¼nya. DÃ¼n mesela uÃ§ak dÃ¼ÅŸtÃ¼. Ondan Ã¶nceki gÃ¼n Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼. Her gÃ¼n bir kÃ¶tÃ¼ haber alÄ±yoruz, o yÃ¼zden bence Ã§ok fazla dert etmemek lazÄ±m her ÅŸeyi. En Ã¶nemlisi saÄŸlÄ±k, sevdiklerinin saÄŸlÄ±klÄ± ve huzurlu olmasÄ±. SaÃ§ma sapan gurur yapmamam gerekiyordu" dedi.

"DAÄžA GÄ°DECEÄžÄ°Z"

Fatih Ãœrekâ€™in Demet AkalÄ±nâ€™la alakalÄ± sÃ¶zleri hatÄ±rlatÄ±lÄ±nca ise Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, "O konularla alakalÄ± konuÅŸmak istemiyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

14 Åžubat Sevgililer GÃ¼nÃ¼ iÃ§in planlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Ã§ift, "Biz planÄ±mÄ±zÄ± Burakâ€™Ä±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼ne gÃ¶re yapÄ±yoruz. Bu haftasonu bir daÄŸa gideceÄŸiz Burak bey karla tanÄ±ÅŸacak" dedikten sonra alÄ±ÅŸveriÅŸe devam etti.Â

