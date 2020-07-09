Alişan'dan aşk pozu: Şükürler olsun her anımıza

Geçtiğimiz haftalarda Manisa'da trafik kazası geçiren ve şans eseri küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan, eşi Buse Varol çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.

Alişan'ın "Şükürler olsun her anımıza" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 137 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Buse Varol, geçirdikleri kaza sonrası ikinci kez hamile olduğunu da açıklamıştı.