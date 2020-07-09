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09.07.2020 - 12:47 |

Alişan'dan aşk pozu: Şükürler olsun her anımıza

Şarkıcı Alişan, eşi Buse Varol ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Alişan, paylaşımına, "Şükürler olsun her anımıza" notunu düştü.

Alişan'dan aşk pozu: Şükürler olsun her anımıza
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Geçtiğimiz haftalarda Manisa'da trafik kazası geçiren ve şans eseri küçük sıyrıklarla kazayı atlatan Alişan, eşi Buse Varol çektiği selfie'yi takipçilerinin beğenisine sundu.

Alişan'ın "Şükürler olsun her anımıza" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 137 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Buse Varol, geçirdikleri kaza sonrası ikinci kez hamile olduğunu da açıklamıştı.

Alişandan aşk pozu: Şükürler olsun her anımıza

 

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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