Alişan'ın keyfi yerinde: Yorumlar harika

Yakın dostları ile birlikte yemeğe çıkan Alişan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

Star TV'de Demet Akalın ile birlikte sundukları 'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' programı hakkında Alişan, "Tepkiler çok güzel. Aldığımız geri dönüşler ve yorumlar harika. Değerli vakitlerini ayırıp bizi izleyen herkese tek tek teşekkür ederim. Çok şükür biz de çok zevk alarak, eğlenerek keyifli bir iş çıkartıyoruz" açıklamasında bulundu.