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HaberlerMagazin Haberleri Alişan'ın keyfi yerinde: Yorumlar harika
19.08.2020 - 14:23 |

Alişan'ın keyfi yerinde: Yorumlar harika

Şarkıcı Alişan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Alişan'ın keyfi yerinde: Yorumlar harika
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Yakın dostları ile birlikte yemeğe çıkan Alişan'ın keyfi bir hayli yerindeydi.

Star TV'de Demet Akalın ile birlikte sundukları 'Demet ve Alişan'la Sabah Sabah' programı hakkında Alişan, "Tepkiler çok güzel. Aldığımız geri dönüşler ve yorumlar harika. Değerli vakitlerini ayırıp bizi izleyen herkese tek tek teşekkür ederim. Çok şükür biz de çok zevk alarak, eğlenerek keyifli bir iş çıkartıyoruz" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (19 Ağustos 2020)İşte megazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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