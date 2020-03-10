Alişan'ın yeni şarkısı geliyor

Güne oldukça erken saatte başladığını söyleyen Alişan, gün boyunca yoğun bir tempoda görüşmeler gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. İş arkadaşları ile bir araya gelen başarılı şarkıcı, sevenlerini mutlu edecek müjdeli haberi de verdi.

Yeni şarkı için stüdyo çalışmalarının başladığını söyleyen Alişan, "Yeni şarkımızı büyük bir özenle hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa zamanda da dinleyicilerimizle buluşturmuş olacağız" açıklamasında bulundu.