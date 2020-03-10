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HaberlerMagazin Haberleri Alişan'ın yeni şarkısı geliyor
10.03.2020 - 11:40 |

Alişan'ın yeni şarkısı geliyor

Sahnelerin başarılı ismi Alişan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Alişan'ın yeni şarkısı geliyor

Güne oldukça erken saatte başladığını söyleyen Alişan, gün boyunca yoğun bir tempoda görüşmeler gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi. İş arkadaşları ile bir araya gelen başarılı şarkıcı, sevenlerini mutlu edecek müjdeli haberi de verdi.

Yeni şarkı için stüdyo çalışmalarının başladığını söyleyen Alişan, "Yeni şarkımızı büyük bir özenle hazırlıyoruz. İnşallah çok kısa zamanda da dinleyicilerimizle buluşturmuş olacağız" açıklamasında bulundu.

 

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