21.08.2020 - 07:00 |
Alışveriş stili
Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı, İstinyePark’ta görüntülendi.
Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı, İstinyePark’ta görüntülendi. Derin göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularına “Anlatmam gerekenleri sayfamda paylaşıyorum. Öpüyorum sizi” yanıtını vererek, alışveriş merkezinden ayrıldı.
Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.