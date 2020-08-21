MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Alışveriş stili
21.08.2020 - 07:00 |

Alışveriş stili

Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı, İstinyePark’ta görüntülendi.

Alışveriş stili
ABONE OL

Merve Boluğur ve sevgilisi Burak Dayı, İstinyePark’ta görüntülendi. Derin göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin özel hayatıyla ilgili sorularına “Anlatmam gerekenleri sayfamda paylaşıyorum. Öpüyorum sizi” yanıtını vererek, alışveriş merkezinden ayrıldı.

Bergüzar Korel'den, Fahrettin Koca ve Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkürOyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından SMA hastaları için yardım çağrısında bulunmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, o çağrıya kayıtsız kalmadı. Korel, iki bakan için de bir teşekkür videosu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Garajında servet yatıyor

Garajında servet yatıyor

‘Kapadokya sihirli bir yer’

‘Kapadokya sihirli bir yer’

‘Beraber öleceksen olsun’

‘Beraber öleceksen olsun’

Plajda şen kahkahalar

Plajda şen kahkahalar

Sıradaki Haber