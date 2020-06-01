Alışveriş zamanı

Fırsat buldukça yaşamını Amerika’da sürdüren, çocukları ve torunlarının yanına gitmekten büyük keyif alan Alev Törüner, önceki gün kızıyla Stew Leonard’s’ta

alışveriş yaptı. Poşetlerini araca koyan Alev Hanım, çektirdiği fotoğrafları, “Alışverişe beraber gidip mutlu olurduk da marketten sonra sevineceğimiz aklımıza gelmezdi” diyerek paylaştı. Törüner, Türkiye’deki dostlarıyla birbirlerine yazdıkları mektuplarla hasret gideriyor.