Almeda yeşil elmayı seçti

Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını duyuran Almeda Abazi, mide bulantıları için takipçilerinden tavsiye aldı. Abazi, "Çoğunuz kraker demiş, denedim. Ama rahatsız etti. Zencefil tavsiyenize uydum. O da midemi yaktı. Sanırım yine en iyisi yeşil elma" diye yazdı.

Almeda Abazi, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna da "10 gün sonra öğreneceğiz" cevabını verdi.