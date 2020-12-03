03.12.2020 - 07:35 |
Almeda yeşil elmayı seçti
İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Almeda Abazi, takipçilerinin artan mide bulantısından muzdarip olduğunu söyledi. Art arda tavsiyeler aldı.
Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını duyuran Almeda Abazi, mide bulantıları için takipçilerinden tavsiye aldı. Abazi, "Çoğunuz kraker demiş, denedim. Ama rahatsız etti. Zencefil tavsiyenize uydum. O da midemi yaktı. Sanırım yine en iyisi yeşil elma" diye yazdı.
Almeda Abazi, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna da "10 gün sonra öğreneceğiz" cevabını verdi.