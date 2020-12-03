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03.12.2020 - 07:35 |

Almeda yeşil elmayı seçti

İkinci bebeğine 3.5 aylık hamile olan Almeda Abazi, takipçilerinin artan mide bulantısından muzdarip olduğunu söyledi. Art arda tavsiyeler aldı.

Almeda yeşil elmayı seçti
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Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne olacağını duyuran Almeda Abazi, mide bulantıları için takipçilerinden tavsiye aldı. Abazi, "Çoğunuz kraker demiş, denedim. Ama rahatsız etti. Zencefil tavsiyenize uydum. O da midemi yaktı. Sanırım yine en iyisi yeşil elma" diye yazdı.

Almeda Abazi, "Bebeğin cinsiyeti belli oldu mu?" sorusuna da "10 gün sonra öğreneceğiz" cevabını verdi.

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