Almula Merter Churm, Türkiye'ye dönüyor

2011'den bu yana İngiltere’de yaşayan Almula Merter Churm, işleri nedeniyle uzun süredir Londra ile İstanbul arasında mekik dokuyordu. Sanatçı, pandemi süreciyle birlikte aile hayatı ve kariyeri açısından önemli bir karar aldı.

Churm, Covid-19 salgınının ağır seyrettiği İngiltere’de uçuş yasakları kalkar kalkmaz çocuklarıyla birlikte tatil için Türkiye’ye gelmişti. “Covid-19 salgınına karşı en güvenli ülke Türkiye” diyen Churm, tüm şirketlerini ülkesine taşımaya karar verdi.

Türkiye’ye ailesiyle birlikte gelecek olan Almula Merter Churm, dönüş hazırlıklarına başladı. Son dönemde dijital sanat okuluna yoğunlaşan sanatçı, Londra’daki tiyatro ve sanat okulu ile danışmanlık ve yapım şirketini İstanbul’a taşıyacak.