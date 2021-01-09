Alp Navruz: Onurlandım

Alp Navruz’un, pandemiden önce Robert De Niro’nun ev sahipliğinde Ibiza’da gerçekleşecek etkinliğe Türkiye’den davet edilen tek isim olduğu ortaya çıkmıştı. Dünyaca ünlü isimlerin katılacağı organizasyonun, salgın bittikten sonra gerçekleşeceği öğrenildi. Geçtiğimiz sene eğlence ve sohbet için bir araya gelinen partide Paris Hilton misafirleri ağırlamıştı.

Oyuncu Alp Navruz, “Bu durumdan dolayı onurlandım. Pandemi nedeniyle kısmet olmadı. Robert De Niro ile bire bir görüşemedim. Davet için organizasyon firması benim menajerlik şirketimi aradı” diye konuştu.

Alp Navruz, bir süredir 2009 Türkiye Güzeli Ebru Şam ile aşk yaşıyor. Ebru Şam ilişkisiyle ilgili sorulara, “Her şey yolunda. Setlerden dolayı görüşmemiz biraz zor oluyor. Arada ben yanına gidiyorum, bazen de Alp geliyor, idare ediyoruz. Mutluyuz” yanıtını vermişti.