ALS’ye destek

★Fadik Sevin Atasoy, babası Sönmez Atasoy’la kamera karşısına geçtiği filmi ‘Merhaba’yla, ALS Farkındalık Ayı’na destek oluyor. Hastalığa dikkat çeken projeyi, Instagram’daki profiline ekleyen oyuncu, “Sağlıklı olanlarımızın bile risk aldığı bu zaman diliminde, ALS ile mücadele verenlerin hatırlanması ve bağışlarda hassasiyet gösterilmesini diliyorum” dedi.