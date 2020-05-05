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05.05.2020 - 07:00 |

ALS’ye destek

Fadik Sevin Atasoy, babası Sönmez Atasoy’la kamera karşısına geçtiği filmi ‘Merhaba’yla, ALS Farkındalık Ayı’na destek oluyor.

ALS’ye destek

★Fadik Sevin Atasoy, babası Sönmez Atasoy’la kamera karşısına geçtiği filmi ‘Merhaba’yla, ALS Farkındalık Ayı’na destek oluyor. Hastalığa dikkat çeken projeyi, Instagram’daki profiline ekleyen oyuncu, “Sağlıklı olanlarımızın bile risk aldığı bu zaman diliminde, ALS ile mücadele verenlerin hatırlanması ve bağışlarda hassasiyet gösterilmesini diliyorum” dedi.

Yıldız Tilbe canlı yayında komşularına konser verdiŞarkıcı Yıldız Tilbe, Instagram'dan yaptığı canlı yayın sırasında komşularına şarkı söyledi.
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Cadde Yazarları

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