MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Altın dudaklar!
13.02.2021 - 07:00 |

Altın dudaklar!

Irina Shayk, dudak bakımını 24 karatlık altın maskelerle yaptığını açıkladı.

Altın dudaklar!
ABONE OL

Irina Shayk, dudak bakımını 24 karatlık altın maskelerle yaptığını açıkladı. Rus model, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, “Sabahları yüzümü soğuk suyla
yıkar ve yüzümde buz gezdiririm. Sonra da kremlerimi sürerim. Dudak bakımına düşkünüm. Cilt sağlığı uzmanı Mimi Luzon ile tanıştıktan sonra o da bunu
fark etti ve fikir de buradan doğdu. Altın maskeler çok iyi nemlendiriyor” dedi. Maskenin fiyatının 129 dolar (yaklaşık 900 TL) olduğu öğrenildi.

Magazin Haberleri Bülteni (12 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Son dakika - Galatasaray'da Fatih Terim'den Kerem Aktürkoğlu sürprizi!

Viranşehir kortuna kavuştu

Viranşehir kortuna kavuştu

Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Ahmet Ağaoğlu: 'Gözüm arkada kalmayacak'

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Son dakika - Fenerbahçe'de yeni golcü Valencia!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet