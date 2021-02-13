Altın dudaklar!

Irina Shayk, dudak bakımını 24 karatlık altın maskelerle yaptığını açıkladı. Rus model, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, “Sabahları yüzümü soğuk suyla

yıkar ve yüzümde buz gezdiririm. Sonra da kremlerimi sürerim. Dudak bakımına düşkünüm. Cilt sağlığı uzmanı Mimi Luzon ile tanıştıktan sonra o da bunu

fark etti ve fikir de buradan doğdu. Altın maskeler çok iyi nemlendiriyor” dedi. Maskenin fiyatının 129 dolar (yaklaşık 900 TL) olduğu öğrenildi.