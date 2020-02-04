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04.02.2020 - 07:00 |

Altın ve mücevher fırsat günleri başlıyor

Barok Diamond, kuruluşunda, yarım asırı geride bırakıyor. 5-15 Şubat’ta, Bakırköy Titanic Hotel’de, 14. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri düzenleyecek olan marka, renkli mücevherler, pırlanta, inci, yakut ve zümrütlerle kadınların zarafetlerine şıklık katmayı amaçlıyor.

Altın ve mücevher fırsat günleri başlıyor

Barok Diamond, kuruluşunda, yarım asırı geride bırakıyor. 5-15 Şubat’ta, Bakırköy Titanic Hotel’de, 14. Altın ve Mücevher Fırsat Günleri düzenleyecek olan marka, renkli mücevherler, pırlanta, inci, yakut ve zümrütlerle kadınların zarafetlerine şıklık katmayı amaçlıyor. Tüm koleksiyonunu, etkinlik alanında yüzde 50’ye varan indirimle satışa sunacak Barok Diamond ortaklarından Corç Akdoğan, “Bu yıl görme engelli çocukların eğitimine destek olan Parıltı Derneği’yle iş birliği yaptık. Gelirimizin bir kısmını bağışlayacağız. Barok Diamond garanti sertifikalı, pırlanta ve mücevherleriyle 9.30-21.00 saatleri arasında tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz.Organizasyonda girişler ücretsiz olacak” şeklinde konuştu.

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