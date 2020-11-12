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12.11.2020 - 07:00 |

‘Amadeus bir dahi!’

Selçuk Yöntem, Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen ve kapalı gişe oynayan ‘Amadeus’ oyunununda Salieri karakterini canlandırıyor.

‘Amadeus bir dahi!’
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Selçuk Yöntem, Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen ve kapalı gişe oynayan ‘Amadeus’ oyunununda Salieri karakterini canlandırıyor. Oyuncu, “Amadeus bence bir dahi. O dünyaya görevli olarak gelmiş, işini yapmış ve gitmiş” dedi. Oyun, 18-19 Kasım’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde perde açacak.

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