‘Amadeus bir dahi!’

Selçuk Yöntem, Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ile Piu Entertainment iş birliğiyle sahnelenen ve kapalı gişe oynayan ‘Amadeus’ oyunununda Salieri karakterini canlandırıyor. Oyuncu, “Amadeus bence bir dahi. O dünyaya görevli olarak gelmiş, işini yapmış ve gitmiş” dedi. Oyun, 18-19 Kasım’da, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde perde açacak.